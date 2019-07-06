Российские волейболистки досрочно вышли в четвертьфинал Универсиады

Женская сборная России по волейболу одержала вторую победу на соревнованиях в рамках Всемирной универсиады в Италии. Во втором туре подопечные Андрея Воронкова выиграли у команды Мексики со счётом 3:0 (25:8, 25:20, 25:16). Самым результативном игроком матча в составе сборной России стала диагональная Анна Лазарева, принесшая команде 13 очков. По 9 очков на счету доигровщиц Марии Воробьёвой и Ангелины Сперскайте.

Накануне, также в трёх партиях, российские волейболистки обыграли команду Таиланда (3:0). С двумя победами в активе сборная России досрочно вышла в четвертьфинал Универсиады.

В заключительном матче группового этапа 7 июля российские волейболистки сыграют с канадками.

Универсиада. Волейбол. Женщины

Группа А. Второй тур

Россия – Мексика – 3:0 (25:8, 25:20, 25:16)