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«Пляжники» Красильников и Стояновский сыграют за золото чемпионата мира

«Пляжники» Красильников и Стояновский сыграют за золото чемпионата мира
Волейбол / Пляжный волейбол 0

Россияне Вячеслав Красильников и Олег Стояновский вышли в финал чемпионата мира по пляжному волейболу, который проходит в Гамбурге (Германия). В полуфинальном матче Красильников и Стояновский нанесли поражение американской паре Трай Бурн/Тревор Крэбб со счётом 2:1 (21:13, 19:21, 15:11).

Бурн и Крэбб ранее не пустили в четвертьфинал российскую пару Константин Семёнов/Илья Лешуков. Также в 1/8 финала выбыли из борьбы Тарас Мыськив и Никита Лямин.

Соперники Красильникова и Стояновского по решающему матчу за титул чемпионов мира определятся позднее. Встреча состоится 7 июля в 15:00 по московскому времени.

Напомним, что в женском турнире россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина выбыли на стадии четвертьфинала.

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