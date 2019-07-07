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Волейболист Михайлов из-за травмы не сыграет в «Финале шести» Лиги наций

Волейболист Михайлов из-за травмы не сыграет в «Финале шести» Лиги наций
Волейбол / Сборная России 0

Диагональный сборной России по волейболу Максим Михайлов не примет участия в «Финале шести» Лиги наций из-за травмы, сообщил генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Ярёменко.

В «Финале шести» команды разделены на две группы по три в каждой. Сборная России сыграет в группе А вместе с Францией и США.

«Мы планировали усилить команду Михайловым, но у него повреждение. Было принято решение оставить его в Москве, чтобы он восстановился и готовился к отбору на Олимпийские игры», — цитирует Ярёменко ТАСС.

Полный состав сборной России на «Финал шести»: связующие — Дмитрий Ковалёв, Игорь Кобзарь; диагональные — Денис Земчёнок, Виктор Полетаев; блокирующие — Ильяс Куркаев, Игорь Филиппов, Иван Яковлев; доигровщики — Дмитрий Волков, Фёдор Воронков, Егор Клюка, Ярослав Подлесных, Антон Семышев; либеро — Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

«Финал шести» Лиги наций состоится в Чикаго с 10 по 14 июля.

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