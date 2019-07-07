Российские волейболисты разгромили команду Китая на Универсиаде

Мужская сборная России по волейболу одержала третью победу на Универсиаде в Неаполе. Подопечные Алексея Вербова в третьем туре группового этапа обыграли команду Китая со счётом 3:0 (25:20, 25:15, 25:15).
Ранее россияне выиграли у соперников из Португалии со счётом 3:1 (24:26, 25:15, 25:20, 25:17) и Южной Кореи — 3:0 (25:17, 25:22, 25:18). 8 июля в заключительном матче группового этапа сборная России сыграет с волейболистами США.
На предварительном этапе у мужчин выступает 20 команд. Они разбиты на четыре группы. По две лучшие команды из каждой группы продолжат борьбу за награды, остальные примут участие в утешительном турнире за 9-20-е места.
Волейбол. Универсиада. Неаполь, Италия
Мужчины. Группа В. Третий тур
Россия – Китай — 3:0 (25:20, 25:15, 25:15).
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