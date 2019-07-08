«Газпром-Югра» подписал контракт со словацким доигровщиком

Состав сургутского «Газпрома-Югра» пополнил 21-летний словацкий доигровщик Юлиус Фиркал, сообщает официальная группа клуба в социальной сети «ВКонтакте».
Ранее он выступал за словацкий «Тренчин» (2013-2017), немецкий «Дюрен» (2017/18) и турецкий «Токат». В минувшем сезоне «Токат» занял шестое место в чемпионате Турции.
Юлиус стал вторым легионером «Газпрома-Югра». Ранее в команду перешёл польский диагональный Мачей Музай.
В июне главный тренер «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин сообщил, что в команду перейдёт «молодой перспективный доигровщик с долгосрочным контрактом».
Сургутский клуб не сумел сохранить за собой девятое место, которое занимал после предварительного этапа минувшего розыгрыша российской Суперлиги. По итогам плей-аут «Газпром-Югра» стал 11-м.
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