«Газпром-Югра» подписал контракт со словацким доигровщиком

Состав сургутского «Газпрома-Югра» пополнил 21-летний словацкий доигровщик Юлиус Фиркал, сообщает официальная группа клуба в социальной сети «ВКонтакте».



Ранее он выступал за словацкий «Тренчин» (2013-2017), немецкий «Дюрен» (2017/18) и турецкий «Токат». В минувшем сезоне «Токат» занял шестое место в чемпионате Турции.

Юлиус стал вторым легионером «Газпрома-Югра». Ранее в команду перешёл польский диагональный Мачей Музай.

В июне главный тренер «Газпрома-Югра» Рафаэль Хабибуллин сообщил, что в команду перейдёт «молодой перспективный доигровщик с долгосрочным контрактом».

Сургутский клуб не сумел сохранить за собой девятое место, которое занимал после предварительного этапа минувшего розыгрыша российской Суперлиги. По итогам плей-аут «Газпром-Югра» стал 11-м.