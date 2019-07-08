Евгений Сивожелез стал игроком «Кузбасса»

Кемеровский «Кузбасс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 32-летним доигровщиком Евгением Сивожелезом. Минувшие два сезона титулованный волейболист провёл в санкт-петербургском «Зенита», в составе которого завоевал серебро Суперлиги и Кубка России.
«Командная игра в «Кузбассе» на протяжении всего сезона произвела особое впечатление. Они достаточно ровно провели весь сезон и подошли к финальным играм в хорошей форме, как физической, так и психологической, – это говорит о хорошей командной работе тренерского штаба и грамотном планировании тренировочного процесса. Отметил бы организованную игру в защите всей команды, и к концу сезона реализация этих мячей позволяла кемеровчанам создавать хороший задел очков.
Лично мне импонирует игра команды как единого целого, я рад присоединиться к этому коллективу и привнести в него свои лучшие качества. Поскольку я реалист и достаточно эмоциональный человек и при этом очень люблю волейбол, мне важно начать делать своё дело, и после этого эмоции придут. Что касается главного тренера, то я успел заметить, наблюдая за Туомасом, что он как генератор энергии команды и готов делиться ей в нужный момент, при этом находя к каждому свой подход. Он полностью отдаётся своему делу, не просто так ему доверили главную команду страны в преддверии столь важных стартов четырёхлетия.
Также хотел бы отметить его помощников, с некоторыми из них я знаком лично, а с остальными познакомлюсь при встрече. Атмосфера на матчах в Кемерово всегда была выше всяких похвал, вдвойне приятно играть там, где живут волейболом. Вот только места в зале, на мой взгляд, не хватало для более комфортного ощущения. С нетерпением жду нового сезона в стане чемпионов", — цитирует Сивожелеза пресс-служба клуба.
На клубном уровне Евгений трижды выигрывал Лигу чемпионов, пять раз становился чемпионом России, четырежды побеждал в Кубке страны.
В составе сборной России Сивожелез выиграл чемпионат Европы, Кубок мира, Мировую лигу и Универсиаду.
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