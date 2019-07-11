Тетюхин: перед сборной не стоит цель во что бы то ни стало выиграть Лигу наций

Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин поделился ожиданиями от выступления команды в «Финале шести» Лиги наций в Чикаго (США).

«Разумеется, перед нами стоит задача выступить в Америке как можно успешнее. Лига наций — первый турнир, который наша сборная проводит под руководством нового главного тренера. Финский специалист Туомас Саммельвуо блестяще зарекомендовал себя и работой со сборной Финляндии, и, конечно, на клубном уровне, приведя кемеровский «Кузбасс» к победе в чемпионате России сезона-2018/19.



В регулярке Лиги наций наша команда финишировала на третьей строчке. При этом тренерский штаб много экспериментировал с составом и дал возможность проявить себя ребятам, которые до этого никогда в сборную не привлекались. Потенциал у российского волейбола очень высок, и наша команда способна решать самые высокие задачи.



При этом, повторюсь, перед нами не стоит цель во что бы то ни стало выиграть Лигу наций. Да, этот турнир очень важен — но самым главным в этом году соревнованием для команды, безусловно, является олимпийская квалификация. Напомню, она пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Для того чтобы получить путёвку на Олимпийские игры в Токио, сборной России необходимо занимать первое место.



Я уже был с рабочей командировкой в Санкт-Петербурге. Уверен, что «Международный турнир FIVB — Путёвка в Токио 2020» пройдёт на высочайшем уровне, поскольку это очень важное событие для города и со спортивной, и с социальной точки зрения», — цитирует Тетюхина официальный сайт санкт-петербургского «Зенита».

На групповом этапе «Финала шести» сборная России сыграет с командами Франции и США.