Двукратный призёр Олимпиад в прыжках с шестом стал тренером «Динамо-ЛО»

Знаменитый российский прыгун с шестом, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Игорь Транденков вошёл в тренерский штаб «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт клуба. Он будет заниматься общефизической подготовкой спортсменов.

Транденков уже работал с «Динамо-ЛО» в 2005 и 2006 годах. Ранее он входил в тренерский штаб санкт-петербургской «Ленинградки».

«Приветствуем в нашем клубе и желаем успехов в нелёгком труде, кипучей энергии, сил и терпения! Добро пожаловать!» — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что новым старшим тренером клуба стал Ярослав Василенко.

По итогам предварительного этапа российской Суперлиги «Динамо-ЛО» заняло 12-е место. По результатам плей-аута команда из Ленинградской области стала девятой.