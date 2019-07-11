Двукратный призёр Олимпиад в прыжках с шестом стал тренером «Динамо-ЛО»
Знаменитый российский прыгун с шестом, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр Игорь Транденков вошёл в тренерский штаб «Динамо-ЛО», сообщает официальный сайт клуба. Он будет заниматься общефизической подготовкой спортсменов.
Транденков уже работал с «Динамо-ЛО» в 2005 и 2006 годах. Ранее он входил в тренерский штаб санкт-петербургской «Ленинградки».
«Приветствуем в нашем клубе и желаем успехов в нелёгком труде, кипучей энергии, сил и терпения! Добро пожаловать!» — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что новым старшим тренером клуба стал Ярослав Василенко.
По итогам предварительного этапа российской Суперлиги «Динамо-ЛО» заняло 12-е место. По результатам плей-аута команда из Ленинградской области стала девятой.
Василенко стал старшим тренером «Динамо-ЛО»
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