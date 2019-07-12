Французам не дали ни шанса! Россия играючи вышла в полуфинал Лиги наций

Мужская волейбольная сборная России после первого же матча «Финала шести» Лиги наций в Чикаго обеспечила себе попадание в число полуфиналистов. Впереди ещё три встречи – одна в группе, которая уже ничего не решает, и две в плей-офф. До защиты чемпионского титула рукой подать.
Эта неудобная Франция
В последние годы сборная Франции для сборной России стала неудобным соперником. Хотя последний ключевой матч год назад в финале первого в истории розыгрыша Лиги наций Россия выиграла у Франции в Лилле в трёх сетах. Но уже в текущем розыгрыше Лиги наций в самом первом матче, который состоялся 31 мая, французы на домашнем этапе обыграли россиян со счётом 3:1.
Матч в Чикаго, который для команды Лорана Тильи был ключевым после поражения от команды США, сборная Франции начала крайне неудачно. А россияне – просто здорово. Команда Туомаса Саммельвуо повела 2:0, 3:1, но французы быстро сравняли и до счёта 6:6 шла абсолютно равная игра. А потом россияне внешне без усилий резко рванули вперёд. Пытались достать любые мячи, отлично подавали и играли на блоке, а также допускали намного меньше ошибок.
Показательным стал розыгрыш при счёте 9:7, когда россияне спасли мёртвый мяч, перекинув его на сторону французов, но их атаку закрыл блоком Егор Клюка. Заработав преимущество в три очка, сборная России только наращивала его.
Во всех компонентах преимущество было у сборной России – и на приёме, и на блоке, и на подаче, и по скорости принятия решений связующим. Лишь только в атаке французы немного превосходили российских парней, но этого явно было мало.
Ко второму техническому перерыву стало ясно, что первую партию наши не отдадут: отрыв составлял уже семь мячей. Так и случилось, только преимущество в итоге выросло до девяти – 25:16. Последний розыгрыш получился шикарным: передачу под убойный удар Егору Клюке отдал диагональный Виктор Полетаев.
Непробиваемый блок
Второй сет для сборной России начался неудачно. Пару раз ошибся в атаке Клюка, прошёл у соперников эйс, и при счёте 1:5 Саммельвуо взял тайм-аут. Как раз вовремя. Российские волейболисты успокоились и начали методично догонять французов.
Ключевым фактором во время погони стала потрясающая игра нашей команды на блоке, который соперники прямолинейно и безуспешно пытались пробить.
Россияне по-прежнему чуть уступали в атаке, но блок для сборной Франции стал непреодолимой преградой – а это не только набранные очки, но и смягчение огромного количества атак. Ни Тибо Россар, ни Жан Патри, ни Кевин Тильи ничего не могли сделать. Не помогла и замена связующего Бенжамина Тоньютти на Антуана Бризара.
Сборная России рванула вперёд в счёте, и ко второму техническому перерыву уже вела три очка. Французам удалось отыграть два мяча, но тут же ещё три подряд очка набрали наши: Клюка сначала вонзил мяч в площадку из второй зоны, затем отметился эйсом, а потом Иван Яковлев набрал очко на блоке. 19:15, вроде бы всё ясно. Но минутная расслабленность российской команды привела к тому, что счёт стал равным. В паре атак точно можно было действовать более надёжно и агрессивно.
Сборная Франции даже вышла вперёд, но это лишь разозлило россиян. Виктор Полетаев на подаче заработал сетболы, один из которых французы отыграли, закрыв тройным блоком Клюку. Но в следующем розыгрыше Ильяс Куркаев показал, что такое игра первым темпом, которого, кстати, у французов практически не было весь матч.
Без нервов и эмоций
В третьем сете сборная России уверенно довела матч до победы. Без лишних нервов и эмоций. Французы ещё сопротивлялись в начале партии – до первого технического перерыва, когда им вновь удалось закрыть блоком Клюку, но потом сдались.
Вся команда провела отличный матч. Связующий Игорь Кобзарь настолько ровно задействовал как края, так и центральных, что невозможно было сказать, откуда ждать главной угрозы. В итоговой статистике в атаке и на подачах было равенство, а вот на блоке 20:7 в пользу сборной России. 20 результативных блоков за матч – выдающийся показатель. В первом матче американцы выиграли у французов блок 16:4.
Собственных ошибок у нашей команды также было намного меньше. В целом сверхусилий для победы российская сборная не прикладывала. И в её игре есть ещё огромный резерв. Например, Клюка и Полетаев в атаке даже и 30 процентов эффективности не показали, а Дмитрий Волков немного не дотянул до 50 процентов.
Матч со сборной США уже ничего не решает – обе команды в полуфинале. Из другой группы в полуфинал пробилась сборная Польши, а вот сборные Ирана и Бразилии между собой поспорят, кто из них не будет бороться за медали Лиги наций.
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