Французам не дали ни шанса! Россия играючи вышла в полуфинал Лиги наций

Для выхода в четвёрку сильнейших российским волейболистам хватило одного разгрома сборной Франции. И силы на решающие матчи остались.

Мужская волейбольная сборная России после первого же матча «Финала шести» Лиги наций в Чикаго обеспечила себе попадание в число полуфиналистов. Впереди ещё три встречи – одна в группе, которая уже ничего не решает, и две в плей-офф. До защиты чемпионского титула рукой подать.

Эта неудобная Франция

В последние годы сборная Франции для сборной России стала неудобным соперником. Хотя последний ключевой матч год назад в финале первого в истории розыгрыша Лиги наций Россия выиграла у Франции в Лилле в трёх сетах. Но уже в текущем розыгрыше Лиги наций в самом первом матче, который состоялся 31 мая, французы на домашнем этапе обыграли россиян со счётом 3:1.

Матч в Чикаго, который для команды Лорана Тильи был ключевым после поражения от команды США, сборная Франции начала крайне неудачно. А россияне – просто здорово. Команда Туомаса Саммельвуо повела 2:0, 3:1, но французы быстро сравняли и до счёта 6:6 шла абсолютно равная игра. А потом россияне внешне без усилий резко рванули вперёд. Пытались достать любые мячи, отлично подавали и играли на блоке, а также допускали намного меньше ошибок.

Показательным стал розыгрыш при счёте 9:7, когда россияне спасли мёртвый мяч, перекинув его на сторону французов, но их атаку закрыл блоком Егор Клюка. Заработав преимущество в три очка, сборная России только наращивала его.

Во всех компонентах преимущество было у сборной России – и на приёме, и на блоке, и на подаче, и по скорости принятия решений связующим. Лишь только в атаке французы немного превосходили российских парней, но этого явно было мало.

Ко второму техническому перерыву стало ясно, что первую партию наши не отдадут: отрыв составлял уже семь мячей. Так и случилось, только преимущество в итоге выросло до девяти – 25:16. Последний розыгрыш получился шикарным: передачу под убойный удар Егору Клюке отдал диагональный Виктор Полетаев.

Непробиваемый блок

Второй сет для сборной России начался неудачно. Пару раз ошибся в атаке Клюка, прошёл у соперников эйс, и при счёте 1:5 Саммельвуо взял тайм-аут. Как раз вовремя. Российские волейболисты успокоились и начали методично догонять французов.

Ключевым фактором во время погони стала потрясающая игра нашей команды на блоке, который соперники прямолинейно и безуспешно пытались пробить.

Россияне по-прежнему чуть уступали в атаке, но блок для сборной Франции стал непреодолимой преградой – а это не только набранные очки, но и смягчение огромного количества атак. Ни Тибо Россар, ни Жан Патри, ни Кевин Тильи ничего не могли сделать. Не помогла и замена связующего Бенжамина Тоньютти на Антуана Бризара.

Сборная России рванула вперёд в счёте, и ко второму техническому перерыву уже вела три очка. Французам удалось отыграть два мяча, но тут же ещё три подряд очка набрали наши: Клюка сначала вонзил мяч в площадку из второй зоны, затем отметился эйсом, а потом Иван Яковлев набрал очко на блоке. 19:15, вроде бы всё ясно. Но минутная расслабленность российской команды привела к тому, что счёт стал равным. В паре атак точно можно было действовать более надёжно и агрессивно.

Россия вступает в битву за золото Лиги наций. Соперникам этот трофей не нужен Из шести команд, приехавших на финал в США, две на победу не рассчитывают. Значит ли это, что сборной России будет проще защитить титул?

Сборная Франции даже вышла вперёд, но это лишь разозлило россиян. Виктор Полетаев на подаче заработал сетболы, один из которых французы отыграли, закрыв тройным блоком Клюку. Но в следующем розыгрыше Ильяс Куркаев показал, что такое игра первым темпом, которого, кстати, у французов практически не было весь матч.

Без нервов и эмоций

В третьем сете сборная России уверенно довела матч до победы. Без лишних нервов и эмоций. Французы ещё сопротивлялись в начале партии – до первого технического перерыва, когда им вновь удалось закрыть блоком Клюку, но потом сдались.

Вся команда провела отличный матч. Связующий Игорь Кобзарь настолько ровно задействовал как края, так и центральных, что невозможно было сказать, откуда ждать главной угрозы. В итоговой статистике в атаке и на подачах было равенство, а вот на блоке 20:7 в пользу сборной России. 20 результативных блоков за матч – выдающийся показатель. В первом матче американцы выиграли у французов блок 16:4.

Собственных ошибок у нашей команды также было намного меньше. В целом сверхусилий для победы российская сборная не прикладывала. И в её игре есть ещё огромный резерв. Например, Клюка и Полетаев в атаке даже и 30 процентов эффективности не показали, а Дмитрий Волков немного не дотянул до 50 процентов.

Матч со сборной США уже ничего не решает – обе команды в полуфинале. Из другой группы в полуфинал пробилась сборная Польши, а вот сборные Ирана и Бразилии между собой поспорят, кто из них не будет бороться за медали Лиги наций.