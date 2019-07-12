«Пляжники» Лямин и Мыськив проиграли в 1/8 финала этапа Мирового тура в Гштааде
В Гштааде продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россияне Никита Лямин и Тарас Мыськив в 1/8 финала проиграли бразильцам Эвандро и Бруно Шмидту со счётом 0:2 (12:21, 12:21).
На старте плей-офф россияне обыграли представителей Чили Марко и Эстебана Гримальта со счётом 2:1 (26:24, 19:21, 15:9).
Вчера, 11 июля, в первом раунде плей-офф проиграли две российские пары — Илья Лешуков/Константин Семёнов и чемпионы мира Вячеслав Красильников/Олег Стояновский.
В женском турнире борьбу за награды продолжает одна российская пара. Надежда Макрогузова и Светлана Холомина в 1/8 финала встретятся с голландками Санне Кейзер и Маделейн Меппелинк.
Этап Мирового тура в Гштааде завершится 14 июля.
«Пляжники» Лямин и Мыськив пробились в 1/8 финала этапа Мирового тура в Гштааде
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