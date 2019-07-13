Российские волейболисты выиграли бронзу Универсиады-2019

Мужская студенческая сборная России по волейболу стала бронзовым призёром летней Универсиады в Неаполе. В матче за третье место подопечные Алексея Вербова в трёх партиях обыграли французскую команду со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:22).
Победитель Универсиады определится позднее во встрече команд Италии и Польши.
На групповом этапе российские волейболисты одержали четыре победы в четырёх матчах, выиграв у команд Португалии, США, Южной Кореи и Китая. В четвертьфинале россияне нанесли поражение японцам (3:1), а в полуфинале уступили сборной Польши (2:3).
Напомним, женский турнир Универсиады в четвёртый раз подряд выиграла сборная России.
Летняя Универсиада. Волейбол. Неаполь, Италия
Мужчины. Матч за третье место
Россия – Франция — 3:0 (25:18, 25:20, 25:22).
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