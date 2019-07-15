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Американский доигровщик Андерсон был признан MVP Лиги наций

Американский доигровщик Андерсон был признан MVP Лиги наций
Волейбол / Международный волейбол 0

Американский доигровщик Мэттью Андерсон, ранее выступавший за казанский «Зенит», был признан самым ценным игроком «Финала шести» Лиги наций.

В финальной встрече сборная России обыграла США со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20). В этом матче Андерсон набрал 19 очков.

В матче за третье место сборная Польши, которая является действующим чемпионом мира, разгромила команду Бразилии со счётом 3:0 (25:17, 25:23, 25:21).

Подопечные Туомаса Саммельвуо на предварительном этапе выиграли 12 матчей из 15 и заняли третье место в турнирной таблице. Мужская сборная России стала победителем Лиги наций во второй раз подряд.

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