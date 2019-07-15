Воронина: с каждым годом наши соперницы становятся всё сильнее

Россиянки Мария Бочарова и Мария Воронина поделились впечатлениями от победы на чемпионате Европы U22 по пляжному волейболу, который прошёл в Анталье (Турция). В финале они нанесли поражение немкам Юлике Хоффман и Саре Шульц со счётом 2:0 (21:15, 21:14).

«Завоевать этот титул было очень трудно из-за сильной жары, но мы смогли это сделать. Я счастлива», — цитирует Бочарову официальный сайт ЕКВ.

«Я очень рада, что мы смогли выиграть чемпионат Европы U22. Это одни из самых престижных соревнований в молодёжной категории. Мы впервые сумели выиграть его. Меня просто переполняют эмоции. С каждым годом соперницы становятся всё сильнее, так что и нам приходится повышать свой уровень. Я бы хотела поблагодарить нашего тренера. Наш секрет — годы упорного труда», — сказала Воронина.