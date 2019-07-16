РУСАДА подтвердило дисквалификацию Павла Мороза на 18 месяцев

Российское антидопинговое агентство на своём официальном сайте объявило о дисквалификации волейболиста Павла Мороза на 18 месяцев за нарушение антидопинговых правил.



Дисквалификация будет отсчитываться с 12 ноября 2018 года.

Ранее стало известно, что по результатам антидопинговой проверки матча первого тура Суперлиги 13 октября игрок «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) Мороз обвинён в нарушении антидопинговых правил. Павел был отстранён от участия в тренировках и матчах.

Мороз выступал за МГТУ, «Кузбасс», «Локомотив» (Новосибирск), «Инчхон Эйр Джамбос» (Южная Корея), «Урал», «Факел», «Динамо-ЛО».

32-летний Мороз — серебряный призёр чемпионата России (2013/14), серебряный призёр клубного чемпионата мира (2013).