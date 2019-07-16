Ярёменко — о победе России в Лиге наций: ни разу никто не застонал и не заплакал

Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Ярёменко прокомментировал победу мужской сборной России в Лиге наций—2019. В финале, который состоялся в Чикаго, подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли американцев со счётом 3:1.
«Очень радостное событие, несмотря на тяжелейшие условия. Наши ребята почти 70 тыс. км пролетели за время Лиги наций. Удалось правильно спланировать абсолютно всё: участие каждого игрока в турнире, логистику команды, тренировочную работу. Благодаря слаженным действиям тренерского состава и, конечно, ребят мы выдержали все испытания. Ни разу никто не застонал и не заплакал. Все были объединены общей целью, которой добились.
В Лиге наций перед нами стояли определённые задачи – дать людям, которые дебютируют в сборной, получить опыт международных соревнований. Прежде всего я бы выделил Ивана Яковлева, который начал турнир дебютантом, а закончил – в символической шестёрке. Все ребята молодцы! И основной состав, и запасные игроки были на уровне, выдержали высокий ранг турнира, показали свои возможности.
Отмечу ещё игроков «Факела». Кроме Яковлева в символическую шестёрку вошли Дмитрий Волков и Егор Клюка. Они провели тяжелейший сезон в команде, сыграли не в одном соревновании: в еврокубке, чемпионате России, клубном чемпионате мира. Им выпала большая нагрузка. Несмотря на это, мы видели, что вплоть до последней финальной игры они сохранили и форму, и желание и все вместе добились победы. А в ходе розыгрыша «Финала шести» наша команда провела четыре игры подряд. Игорь Кобзарь тоже молодец. Первый год выступал в роли капитана и основного связующего и доказал, что он способен выигрывать международные турниры после победы в чемпионате России.
Победа всегда радует, но это, безусловно, исторический результат, исторический момент. Удалось победить в первом же розыгрыше Лиги наций в прошлом году, а в этом сезоне подтвердить статус. Конечно, это останется в истории турнира навсегда, с чем хочу поздравить нашу команду и тренеров», – цитирует Ярёменко «Московский комсомолец».
Мужская сборная России выиграла Лигу наций второй год подряд.
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