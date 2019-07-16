Тетюхин — о победе сборной России в Лиге наций: сердце до сих пор не отпускает

Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин поделился впечатлениями от победы команды Туомаса Саммельвуо в Лиге наций—2019. В финале россияне обыграли американцев со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

«Сердце до сих пор не отпускает. Перенервничал. Круто. Молодцы. Команда! У меня отец всегда, когда хотел похвалить, говорил: „Мужички“. Это прям высшая степень. И вот сегодня я мог бы сказать так о сборной. Пацаны действительно играли по-мужски. Хотя было очень непросто. Против американцев на их площадке всегда тяжело. А по опыту наша нынешняя сборная и американская – небо и земля.

Но тем не менее парни показали, что у них есть стержень, характер. Не все сыграли на 100%, но никто не боялся брать на себя ответственность – вот что очень круто. Бывает так, что в тяжёлых ситуациях все разбегаются по сторонам. Это не наш случай. Что же касается того, что не у всех пошло, то это спорт. Поверьте, не бывает так, чтобы получалось сразу у всех. А тот факт, что мы не разваливаемся, когда кто-то выпадает, вселяет большие надежды на будущее.

Для меня это новые впечатления. Адреналина, переживаний и радости не меньше, чем когда был на площадке.



Может ли похвала навредить сборной? Это же не просто аванс. Когда есть за что хвалить, можно делать это. Команда проделала большую работу. Налетали десятки тысяч километров. И перед «Финалом шести» мало кто предполагал, что у нас получится победить. Но парни собранно отыграли все матчи. Вопросов нет вообще ни к кому», — цитирует Тетюхина «Спорт-экспресс».

Мужская сборная России выиграла Лигу наций второй год подряд.

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