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Россиянки досрочно вышли в полуфинал чемпионата Европы U16

Россиянки досрочно вышли в полуфинал чемпионата Европы U16
Волейбол / Пляжный волейбол 0

В Хорватии и Италии проходит чемпионат Европы среди девушек в возрастной категории U16. Сборная России в матче четвёртого тура группового этапа разгромила команду Финляндии со счётом 3:0 (25:19, 25:14, 25:14).

Ранее россиянки победили словенок (3:1), француженок (3:0) и немок (3:0). Подопечные Александра Карикова, занимающие первое место в турнирной таблице, гарантировали себе место в полуфинале соревнований.

Сегодня, 18 июля, россиянки встретятся с хорватками.

Состав сборной России
Связующие: Амалия Горбатюк, Виктория Кобзарь.
Диагональные: Елизавета Протопопова, Арина Федоровцева.
Блокирующие: Наталья Суворова, Оксана Швыдкая, Анастасия Жаброва.
Доигровщицы: Ирина Артюхина, Анастасия Капралова, Дарья Заманская.
Либеро: Виктория Думрауф, Анна Хабибрахманова.

Россиянки разгромили сборную Германии на чемпионате Европы U16
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