Россиянки досрочно вышли в полуфинал чемпионата Европы U16

В Хорватии и Италии проходит чемпионат Европы среди девушек в возрастной категории U16. Сборная России в матче четвёртого тура группового этапа разгромила команду Финляндии со счётом 3:0 (25:19, 25:14, 25:14).
Ранее россиянки победили словенок (3:1), француженок (3:0) и немок (3:0). Подопечные Александра Карикова, занимающие первое место в турнирной таблице, гарантировали себе место в полуфинале соревнований.
Сегодня, 18 июля, россиянки встретятся с хорватками.
Состав сборной России
Связующие: Амалия Горбатюк, Виктория Кобзарь.
Диагональные: Елизавета Протопопова, Арина Федоровцева.
Блокирующие: Наталья Суворова, Оксана Швыдкая, Анастасия Жаброва.
Доигровщицы: Ирина Артюхина, Анастасия Капралова, Дарья Заманская.
Либеро: Виктория Думрауф, Анна Хабибрахманова.
- 18 июля 2019
-
10:06
-
09:57
-
09:08
-
09:04
-
09:02
- 17 июля 2019
-
19:09
-
16:14
-
15:14
-
14:02
-
13:05
-
12:07
-
11:07
-
10:20
-
10:07
-
09:07
-
00:46
- 16 июля 2019
-
20:06
-
16:06
-
16:01
-
15:07
-
14:17
-
13:04
-
12:27
-
12:20
-
11:53
-
11:36
-
10:21
-
10:16
-
10:11
-
09:27
-
09:23
-
07:49
-
00:52
- 15 июля 2019
-
16:04
-
15:16