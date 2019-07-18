Россиянки досрочно вышли в полуфинал чемпионата Европы U16

В Хорватии и Италии проходит чемпионат Европы среди девушек в возрастной категории U16. Сборная России в матче четвёртого тура группового этапа разгромила команду Финляндии со счётом 3:0 (25:19, 25:14, 25:14).



Ранее россиянки победили словенок (3:1), француженок (3:0) и немок (3:0). Подопечные Александра Карикова, занимающие первое место в турнирной таблице, гарантировали себе место в полуфинале соревнований.



Сегодня, 18 июля, россиянки встретятся с хорватками.



Состав сборной России

Связующие: Амалия Горбатюк, Виктория Кобзарь.

Диагональные: Елизавета Протопопова, Арина Федоровцева.

Блокирующие: Наталья Суворова, Оксана Швыдкая, Анастасия Жаброва.

Доигровщицы: Ирина Артюхина, Анастасия Капралова, Дарья Заманская.

Либеро: Виктория Думрауф, Анна Хабибрахманова.

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