Тетюхин — о победе России в Лиге наций: главное сейчас — не впадать в эйфорию

Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин прокомментировал победу команды Туомаса Саммельвуо в Лиге наций—2019. В финале россияне обыграли американцев со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

«На площадку обратно пока не тянет. Но, конечно, эмоций у меня во время «Финала шести» всё равно хватало. А у ребят на площадке они и вовсе били ключом. В этом, кстати, во многом проявилось искусство нашего главного тренера — он очень грамотно направлял эти эмоции в нужное русло во время матчей. Когда нужно было — успокаивал ребят, в другие моменты — наоборот, призывал их завестись…

Самое главное сейчас — не впадать в эйфорию. Да, победа в Лиге наций — это очень большой и важный успех. Но я говорил уже совсем недавно — самым главным турниром года для нас является олимпийский квалификационный турнир, который пройдёт в Санкт-Петербурге с 9 по 11 августа. Уверен, что петербургские любители волейбола окажут нашей команде мощную поддержку, а с точки зрения организации всё пройдёт отлично.

Ну а нам сейчас необходимо как можно более качественно провести подготовку к этому турниру. «Сборники» получат небольшой отдых — до 22 июля. Затем команда соберётся вновь в Новогорске на полноценный тренировочный сбор. И уже 1 августа сборная России прибывает в Санкт-Петербург", — цитирует Тетюхина официальный сайт санкт-петербургского «Зенита».

Мужская сборная России выиграла Лигу наций второй год подряд.