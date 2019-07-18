Голубев: полуфинал Лиги наций для меня сложился сложнее, чем финал

Либеро сборной России Валентин Голубев поделился впечатлениями от победы в Лиге наций 2019 года. В финале подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли команду США со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).

«Мы хорошо подготовились к «Финалу шести», настраивались… Конечно, главный матч для нас – это финал. Но до этого выделю игру в группе против Франции. Эту встречу мы провели стабильно, французы не смогли ничего противопоставить нам. Считаю, что наша сборная заслуженно победила и вышла в полуфинал. Это был залог нашего дальнейшего успеха. Я очень рад, что смог помочь команде, оправдал доверие тренера. Я счастлив!



Игра с США в группе? Результат на нас не давил, определялось только место в группе. Тренер решил дать поиграть тем, кто был мало задействован. И дать отдохнуть игрокам, кто выходил в основе. Считаю, что решение было правильным. Полуфинал с Польшей был сложным, проходил нервно. Финал тоже был непростым. Может, кому-то показалось, что мы выиграли уверенно, но это не совсем так. Американцы в любой момент могли перехватить инициативу.



Сейчас в сборной такая психология, что ты, когда играешь, не смотришь на счёт. Просто играешь каждый отдельный эпизод. Я даже не помню, как складывалась игра по счёту. Мы всегда старались показать максимум своих возможностей. У нас была уверенность и в себе, и в каждом, кто на площадке. Каждый делает своё дело, это залог успеха.

Не могу выделить, какая игра была сложнее, оба матча были непростыми. Но если говорить про себя, то полуфинал для меня сложился сложнее, чем финал. С поляками сложно было играть из-за атмосферы в зале. Такое чувство, будто мы играли в Польше. Их фанаты, которые заполнили больше половины зала, пели гимн. Ещё могу отметить одну интересную игру сборных Ирана и Польши. Зал разделился на фанатов двух сборных. Это интересно смотрелось в Чикаго», — цитирует Голубева официальный сайт новосибирского «Локомотива».

Мужская сборная России выиграла Лигу наций второй год подряд.