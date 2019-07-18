Куркаев: может, мы дали американцам надежду, проиграв им в группе

Волейболист новосибирского «Локомотива» и сборной России Ильяс Куркаев прокомментировал победу в Лиге наций. В финале подопечные Туомаса Саммельвуо обыграли американцев со счётом 3:1 (25:23, 20:25, 25:21, 25:20).



«За несколько месяцев в сборной мы уже привыкли к перелётам, прошли опробование, так сказать. До „Финала шести“ пролетели почти 70 тысяч км. И уже перестали обращать внимание на расстояния. Главное, что сейчас мы дома! Длительные перелёты выбивают из колеи и тем самым ограничивают в тренировочном процессе. Побеждает тот, кто более вынослив. И относиться к такому графику надо с пониманием, как это и получилось у нас.



Что изменилось к финальной игре с американцами? Я не думаю, что что-то сильно изменилось. Может, им дали надежду на финальную победу, уступив в групповом матче. Но мы не собирались проигрывать американцам и в группе. Там была немного другая ситуация. Нужно было, чтобы ребята, которые были мало задействованы, вошли в игровой ритм. Возможно, наши соперники подумали, что в финале будет так же, а получилась совсем другая игра.



Для меня, на самом деле, было удивлением, что на полуфинальной игре с поляками болельщиков было больше, чем в финале. В финальной игре я не слышал шума трибун. Может, просто не замечал его, потому что был полностью сконцентрирован на игре. Но всё равно это не та атмосфера, которую мы видели в Польше, в Бразилии, даже в Иране. Для меня это показалось странным. Считаю, что таким финал крупного международного соревнования не должен быть. Атмосферу создавали ведущие, но большого ажиотажа в матчах с американцами я не увидел. Когда играли сборные Польши и Ирана, всё было по-другому. Болельщики Ирана, которые живут в Чикаго, наверное, пришли все. Это было действительно впечатляюще. Мы насладились этим зрелищем и получили долю заряда перед своей игрой. Пусть зал на финале был заполнен не полностью, но мы слышали поддержку российских болельщиков! Спасибо им! После каждого матча „Финала шести“ мы благодарили их аплодисментами за поддержку!



Сейчас пять дней отдыха, немного отвлечёмся, насладимся победой. Дальше пойдёт работа важней, потому что нас ждёт отбор на Олимпиаду. Да, конечно, эти медали тоже имеют большую ценность, но олимпийский отбор для нас важней. Мы хотим отобраться на Олимпиаду сейчас, чтоб не было никаких проблем. Есть немного времени на отдых. Мы пытаемся дать себе отдохнуть и в пределах тренировочного процесса. Мы ходили компаниями по магазинам, паркам, в Австралии ходили в зоопарк и фотографировались с кенгуру.



Для каждого спортсмена попасть в сборную – уже победа, а ещё и выиграть определённые медали – это вдвойне радость! Лигу наций, конечно, считают не самым престижным турниром, но это титул для волейбольной России! Эта победа тоже значима для всех! Я очень рад, потому что эмоции передать очень сложно и так же сложно их получить!» — цитирует Куркаева официальный сайт «Локомотива».

Мужская сборная России выиграла Лигу наций второй год подряд.