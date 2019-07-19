Россиянки разгромили хорваток и сыграют с итальянками в полуфинале ЧЕ U16

В Хорватии и Италии проходит чемпионат Европы среди девушек в возрастной категории U16. Сборная России в матче пятого тура группового этапа разгромила команду Хорватии со счётом 3:0 (25:17, 25:14, 25:16).



Ранее россиянки победили словенок (3:1), француженок (3:0), немок (3:0) и финок (3:0). Подопечные Александра Карикова заняли первое место в группе и вышли в полуфинал соревнований, где завтра, 20 июля, сыграют с итальянками.



Состав сборной России

Связующие: Амалия Горбатюк, Виктория Кобзарь.

Диагональные: Елизавета Протопопова, Арина Федоровцева.

Блокирующие: Наталья Суворова, Оксана Швыдкая, Анастасия Жаброва.

Доигровщицы: Ирина Артюхина, Анастасия Капралова, Дарья Заманская.

Либеро: Виктория Думрауф, Анна Хабибрахманова.

Россиянки досрочно вышли в полуфинал чемпионата Европы U16