«Кузбасс» подписал контракт с либеро Лясовым
Кемеровский «Кузбасс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 20-летним либеро Никитой Лясовым. Воспитанник системы казанского «Зенита» пять сезонов провёл в молодёжной команде «Зенит-УОР», а последние два выступал в клубе Высшей лиге «А» «Академия-Казань».
В составе молодёжной сборной России он выступал на чемпионате мира U19 в Бахрейне.
«Я очень счастлив, что попал в «Кузбасс». Лаури Керминен — один из лучших либеро в мире и в нашем чемпионате, я смогу многому у него поучиться. Жду начала сезона», — сказал Лясов.
Никита — бронзовый призёр юношеского Олимпийского фестиваля в Венгрии, серебряный призёр чемпионата мира U19 (2017).
«Кузбасс» в минувшем сезоне впервые стал чемпионом России.
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