«Кузбасс» подписал контракт с либеро Лясовым

Кемеровский «Кузбасс» на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с 20-летним либеро Никитой Лясовым. Воспитанник системы казанского «Зенита» пять сезонов провёл в молодёжной команде «Зенит-УОР», а последние два выступал в клубе Высшей лиге «А» «Академия-Казань».

В составе молодёжной сборной России он выступал на чемпионате мира U19 в Бахрейне.



«Я очень счастлив, что попал в «Кузбасс». Лаури Керминен — один из лучших либеро в мире и в нашем чемпионате, я смогу многому у него поучиться. Жду начала сезона», — сказал Лясов.

Никита — бронзовый призёр юношеского Олимпийского фестиваля в Венгрии, серебряный призёр чемпионата мира U19 (2017).

«Кузбасс» в минувшем сезоне впервые стал чемпионом России.