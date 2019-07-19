Санкт-петербургский «Зенит» поблагодарил Червякова за два сезона в команде

Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте подтвердил расставание с центральным блокирующим Сергеем Червяковым. Он продолжит карьеру в белгородском «Белогорье».

«Зенит» (Санкт-Петербург) благодарит игрока за два отличных сезона, по ходу которых были завоёваны серебряные медали чемпионата и Кубка России. Удачи в новой команде!" — говорится в сообщении.

Ранее Червяков выступал за «Автомобилист» (Санкт-Петербург), «Югру-Самотлор» (Нижневартовск), «Динамо» (Краснодар), «Урал» (Уфа), «Локомотив» (Новосибирск).

В минувшем сезоне «Белогорье» заняло шестое место в российской Суперлиге и выиграло Кубок вызова. Санкт-петербургский «Зенит» завершил чемпионат на четвёртой позиции и сыграет в Кубке ЕКВ.