Санкт-петербургский «Зенит» поблагодарил Червякова за два сезона в команде
Санкт-петербургский «Зенит» на своём официальном сайте подтвердил расставание с центральным блокирующим Сергеем Червяковым. Он продолжит карьеру в белгородском «Белогорье».
«Зенит» (Санкт-Петербург) благодарит игрока за два отличных сезона, по ходу которых были завоёваны серебряные медали чемпионата и Кубка России. Удачи в новой команде!" — говорится в сообщении.
Ранее Червяков выступал за «Автомобилист» (Санкт-Петербург), «Югру-Самотлор» (Нижневартовск), «Динамо» (Краснодар), «Урал» (Уфа), «Локомотив» (Новосибирск).
В минувшем сезоне «Белогорье» заняло шестое место в российской Суперлиге и выиграло Кубок вызова. Санкт-петербургский «Зенит» завершил чемпионат на четвёртой позиции и сыграет в Кубке ЕКВ.
Санкт-петербургский «Зенит» подписал контракт со связующим сборной России
- 19 июля 2019
-
10:10
-
10:05
-
09:19
-
09:15
-
09:11
-
09:07
- 18 июля 2019
-
23:15
-
22:53
-
18:58
-
16:15
-
15:49
-
15:21
-
15:13
-
14:05
-
13:44
-
13:25
-
13:01
-
12:01
-
11:09
-
10:06
-
09:57
-
09:08
-
09:04
-
09:02
- 17 июля 2019
-
19:09
-
16:14
-
15:14
-
14:02
-
13:05
-
12:07
-
11:07
-
10:20
-
10:07
-
09:07
-
00:46
Партнерский контент