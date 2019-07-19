Стал известен состав групп предварительного этапа женского Кубка России

Опубликован состав групп предварительного этапа Кубка России среди женских команд, сообщает официальный сайт казанского «Динамо».

Зона 1 (Москва): «Динамо» (Москва), «Ленинградка» (Санкт-Петербург), «Сахалин» (Южно-Сахалинск), «Приморочка» (Владивосток), «Тулица» (Тула), «Луч» (Москва).

Зона 2 (Калининград): «Локомотив» (Калининград), «Динамо» (Краснодар), «Минчанка» (Минск), «Липецк» (Липецкая область), «Самрау-УГНТУ» (Уфа), «Импульс» (Волгодонск).

Зона 3 (Екатеринбург): «Уралочка-НТМК» (Свердловская область), «Заречье-Одинцово» (Московская область), «Динамо-Метар» (Челябинск), «Северянка» (Череповец), «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень), «Уралочка-2» (Свердловская область).

Зона 4 (Курск): «Динамо» (Казань), «Енисей» (Красноярск), «Протон» (Саратов), «Спарта» (Нижний Новгород), «ЮЗГУ-Атом» (Курск).

Матчи предварительного этапа пройдут с 16 по 22 сентября. В полуфинальный этап выйдут по три команды из каждой зоны.

Полуфинальный этап пройдёт с 1 по 4 ноября. 12 участников будут разбиты на три подгруппы по 4 команды. В «Финал четырёх», который состоится 25-26 декабря, выйдут победители каждой из подгрупп и хозяин финала. В случае отсутствия заявок на проведение «Финала четырёх» 12 участников полуфинала будут разбиты на четыре подгруппы по три команды.