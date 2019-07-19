«Пляжницы» Макрогузова и Холомина — в полуфинале этапа Мирового тура в Эшпинью

В Эшпинью (Португалия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Россиянки Надежда Макрогузова и Светлана Холомина вышли в полуфинал.

В четвертьфинале Макрогузова и Холомина в трёх партиях одержали волевую победу над испанской парой Лилиана Фернандес/Эльза Бакьюризо со счётом 2:1 (19:21, 21:18, 15:9).

Ранее в матче 1/8 финала плей-офф Макрогузова и Холомина нанесли поражение соотечественницам, Екатерине Бирловой и Евгении Уколовой, со счётом 2:0 (21:19, 21:14).

Напомним, что в стартовом раунде плей-офф россиянки Ксения Дабижа и Дарья Рудых проиграли чешкам Барборе Германновой и Маркете Слуковой со счётом 0:2 (14:21, 17:21), а Мария Бочарова и Мария Воронина уступили бразильянкам Агате и Дуде — 1:2 (21:17, 11:21, 18:20).

За выход в финал Макрогузова и Холомина сыграют с Агатой и Дудой. Этот матч, как и медальные встречи, состоится 20 июля.

У Надежды и Светланы есть опыт побед над именитыми бразильянками. В 1/8 финала недавнего чемпионата мира Макрогузова и Холомина одолели Агату и Дуду — 2:1 (22:20, 18:21, 22:20).