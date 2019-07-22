Женская сборная России разгромила Украину на олимпийском фестивале

Женская сборная России по волейболу обыграла команду Украины на старте группового этапа Европейского юношеского олимпийского летнего фестиваля в Баку (Азербайджан) со счётом 3:0 (25:17, 25:17, 25:13). В группу A также попали команды Румынии и Болгарии. В группе B сыграют сборные Беларуси, Турции, Германии и Италии.
Мужская сборная России в первом туре группового этапа Европейского юношеского олимпийского фестиваля оказалась сильнее команды Беларуси со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:20). Завтра, 23 июля, россияне сыграют с командой Германии.
Юношеский олимпийский фестиваль в Баку завершится 27 июля. Медали будут разыграны в 10 видах спорта: художественной гимнастике, лёгкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.
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