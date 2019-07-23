Игрок красноярского «Енисея» получил благодарственное письмо от губернатора

Диагональный «Енисея» Кирилл Клец получил благодарственное письмо от губернатора Красноярского края Александра Усса в честь завоевания бронзовой медали на Универсиаде в Неаполе, сообщает официальный сайт клуба.



В матче за третье место россияне обыграли французов со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:22).



«Сама организация матчей была хорошая, однако не понравилось, что приходилось долго добираться. На дорогу от гостиницы до стадиона мы тратили полтора часа — это только в одну сторону. Кроме того, на матчи, к сожалению, приходило мало болельщиков. Местные в основном ходили смотреть на свои команды. Нам совсем чуть-чуть не хватило до финала. В полуфинале мы играли с поляками и проиграли 2:3. В решающей пятой партии проигрывали 11:14, но мы их догнали, а там уже сыграла лотерея: кому-то больше повезло, кому-то меньше. К сожалению, нам повезло меньше в этой ситуации.



На Универсиаде удалось себя показать и поиграть в матчах такого уровня. Мы все менялись и играли практически равное количество времени. Не было такого, чтобы ехал один состав, и он всё время находился на площадке. У нас приехали два полноценных состава, и все получили возможность сыграть. Хочу отметить, что эти бронзовые медали — заслуга абсолютно каждого.



Могу сказать, что это были одни из самых важных соревнований в моей карьере. Я участвовал в молодёжных чемпионатах мира всех возрастов, но эта Универсиада была очень важна. Это можно сказать, как маленькая Олимпиада», — сказал Клец.

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