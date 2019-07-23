Игрок красноярского «Енисея» получил благодарственное письмо от губернатора

Диагональный «Енисея» Кирилл Клец получил благодарственное письмо от губернатора Красноярского края Александра Усса в честь завоевания бронзовой медали на Универсиаде в Неаполе, сообщает официальный сайт клуба.
В матче за третье место россияне обыграли французов со счётом 3:0 (25:18, 25:20, 25:22).
«Сама организация матчей была хорошая, однако не понравилось, что приходилось долго добираться. На дорогу от гостиницы до стадиона мы тратили полтора часа — это только в одну сторону. Кроме того, на матчи, к сожалению, приходило мало болельщиков. Местные в основном ходили смотреть на свои команды. Нам совсем чуть-чуть не хватило до финала. В полуфинале мы играли с поляками и проиграли 2:3. В решающей пятой партии проигрывали 11:14, но мы их догнали, а там уже сыграла лотерея: кому-то больше повезло, кому-то меньше. К сожалению, нам повезло меньше в этой ситуации.
На Универсиаде удалось себя показать и поиграть в матчах такого уровня. Мы все менялись и играли практически равное количество времени. Не было такого, чтобы ехал один состав, и он всё время находился на площадке. У нас приехали два полноценных состава, и все получили возможность сыграть. Хочу отметить, что эти бронзовые медали — заслуга абсолютно каждого.
Могу сказать, что это были одни из самых важных соревнований в моей карьере. Я участвовал в молодёжных чемпионатах мира всех возрастов, но эта Универсиада была очень важна. Это можно сказать, как маленькая Олимпиада», — сказал Клец.
- 23 июля 2019
-
11:18
-
10:16
-
09:09
- 22 июля 2019
-
17:03
-
16:22
-
15:13
-
14:00
-
13:49
-
13:04
-
12:05
-
11:00
-
10:52
-
10:06
-
09:33
-
09:25
-
08:49
-
08:40
-
08:27
-
08:23
-
08:16
- 21 июля 2019
-
21:15
-
11:35
- 20 июля 2019
-
22:51
-
20:39
-
20:13
-
19:57
-
18:27
-
17:59
-
14:32
-
14:18
- 19 июля 2019
-
22:35
-
19:04
-
17:54
-
17:44
-
17:26