«Нова» приступила к подготовке к сезону

Волейболисты новокуйбышевской «Новы» вышли из отпуска и начали подготовку к предстоящему сезону, сообщает официальный сайт клуба. После небольшого собрания игроки провели первую тренировку на стадионе «Нефтяник».

Волейболисты «Новы» в ближайшее время будут проводить втягивающие занятия под присмотром нового тренера по ОФП Дмитрия Чёрного.

К подготовке к сезону приступили: Константин Осипов, Максим Шульгин, Александр Чефранов, Виталий Васильев, Денис Шенкель, Андрей Титич, Тимофей Соколов, Сергей Бусел, Иван Козицын, Михаил Моров, Никита Ерёмин, Александр Моисеев.

На предварительном этапе российской Суперлиги подопечные Александра Горбаткова заняли 11-е место, а по итогам турнира за 9-14-е места стали 10-ми.