Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Женская сборная России победила Болгарию на олимпийском фестивале

Женская сборная России победила Болгарию на олимпийском фестивале
Волейбол / Сборная России 0

Женская сборная России по волейболу обыграла команду Болгарии в матче второго тура группового этапа Европейского юношеского олимпийского летнего фестиваля в Баку (Азербайджан) со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:23). Вчера, 22 июля, россиянки разгромили украинок — 3:0 (25:17, 25:17, 25:13).

Завтра сборная России встретится с соперницами из Румынии. Две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал.

В группе B играют сборные Беларуси, Турции, Германии и Италии.

Мужская сборная России в первом туре группового этапа Европейского юношеского олимпийского фестиваля оказалась сильнее команды Беларуси со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).

Юношеский олимпийский фестиваль в Баку завершится 27 июля. Медали будут разыграны в 10 видах спорта: в художественной гимнастике, лёгкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.

Женская сборная России разгромила Украину на олимпийском фестивале
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент