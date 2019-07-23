Женская сборная России победила Болгарию на олимпийском фестивале

Женская сборная России по волейболу обыграла команду Болгарии в матче второго тура группового этапа Европейского юношеского олимпийского летнего фестиваля в Баку (Азербайджан) со счётом 3:0 (25:19, 25:19, 25:23). Вчера, 22 июля, россиянки разгромили украинок — 3:0 (25:17, 25:17, 25:13).

Завтра сборная России встретится с соперницами из Румынии. Две лучшие команды из группы выйдут в полуфинал.

В группе B играют сборные Беларуси, Турции, Германии и Италии.



Мужская сборная России в первом туре группового этапа Европейского юношеского олимпийского фестиваля оказалась сильнее команды Беларуси со счётом 3:0 (25:20, 25:21, 25:20).

Юношеский олимпийский фестиваль в Баку завершится 27 июля. Медали будут разыграны в 10 видах спорта: в художественной гимнастике, лёгкой атлетике, баскетболе, велоспорте, гандболе, дзюдо, плавании, теннисе, волейболе и борьбе.