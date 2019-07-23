Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Волейбол / Новости /

Мужская сборная России проведёт товарищеские матчи с Австралией

Мужская сборная России проведёт товарищеские матчи с Австралией
Волейбол / Сборная России 0

Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин сообщил, что мужская сборная проведёт два товарищеских матча с командой Австралии в Санкт-Петербурге в преддверии олимпийского отборочного турнира. Игры состоятся 2-3 августа.

«До олимпийского отборочного турнира мы проведём два товарищеских матча со сборной Австралии в Санкт-Петербурге. Нашей команде нужна игровая практика перед таким ответственным турниром, плюс это дополнительная возможность опробовать зал», — приводит слова Тетюхина РИА «Новости».

Матчи олимпийской квалификации пройдут в Санкт-Петербурге 9-11 августа. Подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют со сборными Ирана, Кубы и Мексики. Команда, занявшая первое место в группе, получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Тетюхин — о победе сборной России в Лиге наций: сердце до сих пор не отпускает
Комментарии (0)
Новости. Волейбол
Все новости RSS
Партнерский контент