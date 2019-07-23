Мужская сборная России проведёт товарищеские матчи с Австралией

Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин сообщил, что мужская сборная проведёт два товарищеских матча с командой Австралии в Санкт-Петербурге в преддверии олимпийского отборочного турнира. Игры состоятся 2-3 августа.

«До олимпийского отборочного турнира мы проведём два товарищеских матча со сборной Австралии в Санкт-Петербурге. Нашей команде нужна игровая практика перед таким ответственным турниром, плюс это дополнительная возможность опробовать зал», — приводит слова Тетюхина РИА «Новости».

Матчи олимпийской квалификации пройдут в Санкт-Петербурге 9-11 августа. Подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют со сборными Ирана, Кубы и Мексики. Команда, занявшая первое место в группе, получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.