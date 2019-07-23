Мужская сборная России проведёт товарищеские матчи с Австралией
Генеральный менеджер сборной России Сергей Тетюхин сообщил, что мужская сборная проведёт два товарищеских матча с командой Австралии в Санкт-Петербурге в преддверии олимпийского отборочного турнира. Игры состоятся 2-3 августа.
«До олимпийского отборочного турнира мы проведём два товарищеских матча со сборной Австралии в Санкт-Петербурге. Нашей команде нужна игровая практика перед таким ответственным турниром, плюс это дополнительная возможность опробовать зал», — приводит слова Тетюхина РИА «Новости».
Матчи олимпийской квалификации пройдут в Санкт-Петербурге 9-11 августа. Подопечные Туомаса Саммельвуо сыграют со сборными Ирана, Кубы и Мексики. Команда, занявшая первое место в группе, получит путёвку на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Тетюхин — о победе сборной России в Лиге наций: сердце до сих пор не отпускает
- 23 июля 2019
-
16:19
-
16:13
-
16:07
-
15:38
-
14:04
-
13:33
-
12:20
-
11:54
-
11:18
-
10:16
-
09:09
- 22 июля 2019
-
17:03
-
16:22
-
15:13
-
14:00
-
13:49
-
13:04
-
12:05
-
11:00
-
10:52
-
10:06
-
09:33
-
09:25
-
08:49
-
08:40
-
08:27
-
08:23
-
08:16
- 21 июля 2019
-
21:15
-
11:35
- 20 июля 2019
-
22:51
-
20:39
-
20:13
-
19:57
-
18:27
Партнерский контент