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Казанское «Динамо» продлило контракт с Кадочкиной

Казанское «Динамо» продлило контракт с Кадочкиной
Волейбол / Суперлига женщины 0

Казанское «Динамо» на своём официальном сайте объявило о продлении контракта с доигровщицей Татьяной Кадочкиной. 16-летняя волейболистка обратила на себя внимание на предварительном этапе минувшего розыгрыша Кубка России, набрав 108 очков и 9 играх предварительного этапа.

Затем Татьяна стала основным игроком «Динамо» и в чемпионате России. Она выходила на площадку в 25 играх из 30 и принесла команде 267 очков. В Лиге чемпионов Калочкина провела все 6 игр группового этапа. Всего за сезон в активе юной волейболистки 45 официальных матчей и 515 заработанных очков.

«Мы надеемся на большое будущее Татьяны в составе «Динамо-Казань» и ожидаем от неё эффективной помощи команде уже в предстоящем сезоне 2019/20!» — говорится в сообщении.

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