FIVB утвердила план календаря на 2020 год

Официальный сайт Всероссийской федерации волейбола опубликовал циркулярное письмо Международной федерации волейбола о календаре соревнований на предстоящие сезоны и о трансферах игроков.
«В части всеобщего улучшения волейбола и для решения проблемы загруженности календаря FIVB изучила проблему длительных перелётов и обратилась к различным участникам волейбольного сообщества для развития мирового волейбола.
С этой целью собрание администрации FIVB утвердило волейбольный план календаря на 2020 год, который включает следующие пункты:
1. Национальные лиги стартуют 15 сентября 2019 года.
2. Континентальная олимпийская квалификация состоится с 6 по 12 января 2020 года.
3. Все спортсмены, участвующие в клубном сезоне-2019/20, Лиге наций по волейболу и Олимпийских играх, будут иметь право на перерыв в любой волейбольной деятельности с 10 по 24 августа 2020 года.
Собрание администрации FIVB создало рабочую группу, состоящую из представителей FIVB, конфедераций клубов, игроков и волейбольных медиа, которая будет ответственна за внесение предложений, касающихся волейбольного календаря на сезоны 2021-2024.
Для решения задач собрание администрации FIVB утверждает следующие принципы, которыми будет руководствоваться рабочая группа в вопросах международных трансферов:
1. Национальная лига может попросить начать сезон раньше или позже на тот период, который не будет затрагивать сборные и их игроков, участвующих в международных соревнованиях.
2. Сертификат международного трансфера будет выдан в соответствии с контрактом каждого игрока и может предполагать многолетнюю основу.
3. Система финансовых споров и система отправки трансфера будут протестированы и усилены для подтверждения защиты игроков и клубов.
4. Необходимо освободить игроков для выступления в соревнованиях за национальные команды за 10 дней до начала соревнований согласно действующему спортивному регламенту FIVB», — в частности, говорится в письме.
Предложения будут рассмотрены в декабре 2019 года.
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