Тренер сборной Германии: перестановки в составе на матч с Россией будут

Главный тренер женской сборной Германии Феликс Козловски прокомментировал победу в матче с командой Польши на старте Кубка губернатора Калининградской области со счётом 3:2 (25:23, 16:25, 25:23, 25:27, 15:13).
«Получился очень сложный для нас, но интересный матч. Мы играли нестабильно. Могли всё завершить и в четырёх сетах, но концовку четвёртой партии проиграли, хотя было преимущество. Да и пятую партию едва не упустили. Впрочем, у сборной Польши очень опытная команда, и как только мы начинали ошибаться, соперницы тут же переворачивали ситуацию.
У нас молодая сборная, и иногда девушкам просто не хватает опыта. Были ошибки в приёме, которых можно было бы избежать. Но главное – мы победили. Что касается следующего матча, то перестановки в составе у нас будут. Важно дать поиграть всем. Всё-таки главная наша задача – подготовка к олимпийскому отбору», — цитирует тренера официальный сайт «Локомотива».
Сегодня, 25 июля. немки сыграют с россиянками, а сборная Польши встретится с бельгийками.
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