Панков: во втором сете у сборной России развалился приём

Главный тренер женской сборной России Вадим Панков прокомментировал победу в матче с командой Бельгии на старте Кубка губернатора Калининградской области со счётом 3:1 (25:13, 22:25, 25:14, 25:23).
«Первая партия у нас получилась практически идеальной, всё было чётко. Но во втором сете развалился приём. Отсюда пошли ошибки в атаке. И в четвёртой прием был плохим. Представляете, десять ошибок в сете только в этом аспекте. И выиграли мы партию только на характере. Я получил информацию к размышлению, и теперь будем делать выводы.
Во втором матче у нас будут перестановки в составе. Впереди у нас олимпийский отбор, и нам важно планомерно готовиться к этому турниру", — цитирует Панкова официальный сайт калининградского «Локомотива».
В другом матче турнира команда Германии одолела Польшу со счётом 3:2 (25:23, 16:25, 25:23, 25:27, 15:13).
Сегодня, 25 июля, сборная России сыграет с немками, а команда Польши встретится с Бельгией.
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