Объявлен окончательный состав сборной России по волейболу на отбор к ОИ-2020
Стали известны волейболисты, которые вошли в окончательную заявку сборной России на отборочный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).
Как сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола, состав мужской сборной выглядит так:
Связующие: Александр Бутько, Игорь Кобзарь.
Диагональные: Максим Михайлов, Виктор Полетаев.
Блокирующие: Артём Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев.
Доигровщики: Дмитрий Волков, Фёдор Воронков, Егор Клюка, Антон Семышев.
Либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.
Соревнования пройдут 9-11 августа в Санкт-Петербурге. Соперниками подопечных Туомаса Саммельвуо в группе Е будут команды Ирана, Кубы и Мексики.
Гончарова и Старцева вошли в расширенный состав сборной России по волейболу
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