Объявлен окончательный состав сборной России по волейболу на отбор к ОИ-2020

Стали известны волейболисты, которые вошли в окончательную заявку сборной России на отборочный турнир к Олимпийским играм 2020 года в Токио (Япония).

Как сообщили ТАСС в пресс-службе Всероссийской федерации волейбола, состав мужской сборной выглядит так:



Связующие: Александр Бутько, Игорь Кобзарь.

Диагональные: Максим Михайлов, Виктор Полетаев.

Блокирующие: Артём Вольвич, Ильяс Куркаев, Дмитрий Мусэрский, Иван Яковлев.

Доигровщики: Дмитрий Волков, Фёдор Воронков, Егор Клюка, Антон Семышев.

Либеро: Валентин Голубев, Роман Мартынюк.

Соревнования пройдут 9-11 августа в Санкт-Петербурге. Соперниками подопечных Туомаса Саммельвуо в группе Е будут команды Ирана, Кубы и Мексики.