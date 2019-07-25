Гончарова и Старцева вошли в расширенный состав сборной России по волейболу

Чемпионки мира Наталья Гончарова и Евгения Старцева включены в расширенный состав сборной России по волейболу на отборочный турнир Олимпиады-2020 в Токио, заявил главный тренер команды Вадим Панков.
Расширенный состав женской сборной России:
Связующие: Евгения Старцева, Татьяна Романова.
Диагональные: Наталия Гончарова, Мария Халецкая.
Нападающие: Ирина Воронкова, Татьяна Юринская, Ксения Парубец, Маргарита Курило, Анна Котикова.
Центральные: Ирина Королёва, Ирина Фетисова, Екатерина Ефимова, Ангелина Лазаренко.
Либеро: Наталья Курносова, Дарья Пилипенко, Алла Галкина.
В окончательный состав сборной попадут 14 человек. Он станет известен 30 июля.
Российские волейболистки сыграют в отборочной группе Е со сборными Канады, Южной Кореи и Мексики. Турнир состоится в Калининграде со 2 по 4 августа. Победитель получит путёвку на Игры 2020 года.
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