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Камехо рассказал, почему решил получить российское гражданство

Камехо рассказал, почему решил получить российское гражданство
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Волейболист санкт-петербургского «Зенита» Ореол Камехо, сменивший гражданство с кубинского на российское, ответил на вопрос о том, когда он сможет играть за сборную России.

«Процесс ещё идёт. Но точно сказать, когда смогу сыграть за Россию, к сожалению, не могу. Просто потому что не знаю, от меня это не зависит. Да, мне 33, но я нахожусь в очень хорошей физической форме. Конкуренция в российской сборной и правда очень высокая, но я же буду тренироваться. И приложу все усилия, чтобы быть отобранным в состав на Олимпийские игры-2020.

Чемпионат мира 2022 года в России? Конечно, хотелось бы принять участие, для меня это была бы большая честь. Я хочу играть в волейбол столько, сколько позволит бог. У меня нет в голове конкретного возраста, когда я планирую закончить, поскольку чувствую себя очень хорошо. Но завершить карьеру хотел бы именно в России.

Я выбрал Россию, поскольку именно здесь дольше всего жил и играл. Я очень хорошо адаптировался к этой стране, осваиваю язык. В российских клубах, за которые я выступал, ко мне относились с большим вниманием и заботой. Мне очень нравится Россия, в том числе благодаря высочайшему уровню волейбола", — цитирует Камехо «Спорт-экспресс».

Ореол также признался, что в предстоящем олимпийском отборе будет болеть за сборную России, а не Кубы.

«Буду болеть за Россию, ведь именно за эту команду я хотел бы сыграть», — сказал Камехо.

Камехо продолжит выступать за санкт-петербургский «Зенит»
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