Волейболистка московского «Динамо» вышла замуж за баскетболиста

Либеро московского «Динамо» Дарья Талышева вышла замуж за баскетболиста команды «Купол-Родники» Максима Числова.

«Поздравляем Дарью и Максима с этим знаменательным событием! Желаем огромного счастья, мира, благополучия и бесконечной любви! Берегите и цените свою половинку, станьте друг для друга опорой и никогда не разлучайтесь!» — говорится в сообщении в «инстаграме» московского «Динамо».

27-летняя Талышева ранее выступала за «Тулицу» (Тула), «Динамо» (Краснодар), «Факел» (Новый Уренгой), «Тюмень-ТюмГУ» (Тюмень), «Омичку» (Омск) и «Протон» (Саратовская область).

Она является двукратной чемпионкой Суперлиги, двукратным бронзовым призёром чемпионатов России, обладательницей Кубка России 2018 года, победительницей розыгрыша Кубка ЕКВ 2016 года.