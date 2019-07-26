Российские волейболисты не сумели выйти в финал олимпийского фестиваля в Баку

На турнире по волейболу в рамках Европейского олимпийского юношеского фестиваля в Баку (Азербайджан) мужская сборная России U19 в полуфинальном матче уступила команде Бельгии со счётом 2:3 (25:23, 30:28, 17:25, 20:25, 13:15).

Ранее в группе российские волейболисты одержали три победы над сборными Беларуси, Германии и Азербайджана, не проиграв ни одной партии.

Подопечные Михаила Николаева не сумели выйти в финал турнира и за бронзовые медали сыграют с проигравшей командой в полуфинале Италия – Беларусь, который состоится позднее.

Напомним, что женская сборная России по волейболу вышла в финал, обыграв команду Турции со счётом 3:1 (25:22, 20:25, 25:22, 25:21).

Волейбол. Европейский олимпийский юношеский фестиваль. Баку, Азербайджан

Мужчины. Полуфинал

Россия – Бельгия — 2:3 (25:23, 30:28, 17:25, 20:25, 13:15).