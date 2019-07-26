Российские волейболисты уступили Италии в полуфинале молодёжного ЧМ U21

Мужская молодёжная сборная России по волейболу не сумела выйти в финал чемпионата мира U21, который проходит в Бахрейне. В полуфинальном матче подопечные Андрея Ноздрина уступили команде Италии со счётом 1:3 (26:24, 19:25, 22:25. 21:25). Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал диагональный Максим Сапожков, принесший команде 29 очков (включая результативных 4 блока и 4 эйса), доигровщик Павел Тетюхин набрал 10 баллов.
За бронзовые медали сборная России сыграет с проигравшей командой в полуфинале Бразилия – Иран.
Напомним, что российские волейболисты вышли в полуфинал со второго места в своём квартете, обыграв команды Кореи и Китая (по 3:0) и уступив бразильцам (1:3).
Волейбол. Чемпионат мира U21. Бахрейн
Мужчины. Полуфинал
Италия – Россия – 3:1 (24:26, 25:19, 25:22, 25:21).
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