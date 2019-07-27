Российские волейболисты уступили Бразилии в матче за бронзу чемпионата мира U21

Мужская сборная России не сумела завоевать медаль чемпионате мира по волейболу для спортсменов не старше 21 года, который проходит в Бахрейне. В матче за бронзовые награды Андрея Ноздрина уступили команде Бразилии со счётом 0:3 (21:25, 25:27, 25:12).
Сборные уже встречались на стадии группового этапа. Тогда бразильцы тоже сумели одержать победу – 3:1. В других встречах группового этапа россияне одолели соперников из Кореи и Китая с одинаковым счётом — 3:0 и вышли в плей-офф со второго места.
В 1/2 финала сборная России уступила команде Италии — 1:3 (26:24, 19:25, 22:25. 21:25). В решающей встрече итальянцы встретятся с командой Ирана.
Волейбол. Чемпионат мира U21. Бахрейн
Мужчины. Матч за третье место
Россия — Бразилия – 0:3 (21:25, 25:27, 25:12).
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