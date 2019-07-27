Российские волейболисты выиграли бронзу олимпийского фестиваля в Баку
Мужская сборная России U19 стала бронзовым призёром волейбольного турнира Европейского юношеского Олимпийского фестиваля, который проходит в Баку (Азербайджан). В матче за третье место подопечные Михаила Николаева победили команду Беларуси со счётом 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 28:26).
Самым результативным игроком матча в составе сборной России стал капитан команды, доигровщик Илья Казаченков, набравший 19 очков (6 из них на блоке). 15 баллов (включая 5 эйсов) принёс команде блокирующий Юрий Бражнюк. Также 15 очков на счету диагонального Корнея Эннса.
Европейский юношеский Олимпийский фестиваль. Баку, Азербайждан
Волейбол. Мужчины. Матч за третье место
Россия – Беларусь – 3:1 (21:25, 25:16, 25:17, 28:26).
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