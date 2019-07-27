Величко/Худяков и Сиволап/Ярзуткин — в полуфинале этапа Мирового тура в Италии

В Пинарелла-ди-Червия (Италия) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «1 звезда». Две российские пары Максим Худяков/Игорь Величко и Максим Сиволап/Артём Язуткин выщли в полуфинал соревнований.

В четвертьфинале Величко и Худяков нанесли поражение английской паре Луис Хавьер Белло/Хоакин Белло со счётом 2:0 (21:9, 21:17). Сиволап и Ярзуткин обыграли немецкую пару Мартин Шрамек/Якуб Гала – 2:0 (22:20, 21:13).

За выход в финал Величко и Худяков сыграют с парой Грант Голдшмидт/Лео Уильямс из ЮАР, которую уже обыгрывали в подгруппе (2:0). Сиволап и Ярзуткин встретятся с австрийским дуэтом Флориан Эртл/Хуаннес Крац. Полуфиналы и медальные матчи состоятся 28 июля.

На стадии квалификации из борьбы выбыли российские дуэты Даниил Кувичка/Антон Кислицын и Василий Иванов/Сергей Горбенко.