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Новосибирский «Локомотив» объявил о создании третьей команды в системе клуба

Новосибирский «Локомотив» объявил о создании третьей команды в системе клуба
Волейбол / Суперлига мужчины 0

В структуре новосибирского «Локомотива» появился третий коллектив. К командам, выступающим в Суперлиге и Молодёжной лиге, добавился коллектив Высшей лиги А – «Локомотив-2».

«Подготовка классных волейболистов – главная задача, которая стояла перед тренерским штабом. Молодым ребятам надо развиваться, и лучшего всего делать этой в нашей клубной структуре. Мы решили, что не будем отдавать молодых ребят в аренду.

Поиграв ещё год вместе уже на взрослом уровне, наша молодёжь сможет сделать следующий шаг вперёд. И в скором времени получить возможность влиться уже в основной состав «Локомотива», — цитирует генерального директора «Локомотива» Романа Станиславова официальный сайт клуба.

Главным тренером «Локомотива-2» стал бывший наставник молодёжной команды Георги Петров. Главным тренером «Локомотива-ЦИВС» назначен Вячеслав Кургузов.

«Хочу выразить благодарность генеральному директору клуба Роману Станиславову за те усилия, которые он предпринял для реализации проекта, который поможет развитию не только игроков, но и тренеров клуба. Нас ждёт серьёзное испытание, и мы должны хорошо подготовиться. Работы в новом сезоне будет очень много. Для усиления мы взяли воспитанника «Локомотива» Дениса Подколзина. Он уже провёл сезон в Высшей лиге «А», так что опыт имеет и должен помочь команде», — сказал Петров.

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