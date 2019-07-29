Непомнящих: будет медаль Суперлиги — спокойно уйду на пенсию

Связующая санкт-петербургской «Ленинградки» Наталья Непомнящих рассказала, как реагирует на хамство, и призналась, что мечтает завоевать медаль Суперлиги. В минувшем сезоне она защищала цвета «Заречья-Одинцово».
«Не люблю хамство в общении. Даже в Петербурге, который является культурной столицей, тоже встречаешься с хамством. Я стараюсь не вступать в полемику — ссылаюсь на то, что у человека плохой день. У меня тоже была одна ситуация — я с плохим настроением и вылила весь свой негатив на подругу, а ведь она не виновата. Мне очень стыдно было, я долго извинялась. Но вообще стараюсь нести больше позитива, потому что негатива итак хватает.
Мне кажется, у каждого спортсмена цель — это чемпионство. Очень хочется медали. Мы сделаем всё возможное для этого! У меня есть награда Высшей лиги «А». Будет медаль Суперлиги — и я спокойно уйду на пенсию", — цитирует Непомнящих официальный сайт клуба.
В минувшем розыгрыше Суперлиги подопечные Александра Кашина заняли восьмое место.
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