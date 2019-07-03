Непомнящих: волейбол, наверное, как наркотик

Связующая Наталья Непомнящих прокомментировала подписание контракта с санкт-петербургской «Ленинградкой». В минувшем сезоне она защищала цвета «Заречья-Одинцово».



«Вообще, я планировала сделать перерыв в карьере и не рассчитывала играть в предстоящем сезоне. Но Александр Леонидович позвонил мне, поинтересовался моими планами по поводу декрета и сказал, что я могу ему позвонить, если решу не брать паузу. И вот буквально в последний перед сборами момент я поняла, что хочу ещё год поиграть — позвонила Александру Леонидовичу, спросила, свободно ли ещё место связующей. Буквально за день собрала вещи и приехала практически сразу к тренировкам.



У меня ещё много сил. Волейбол, наверное, как наркотик. Не можешь остановиться — хочешь играть и тренироваться.



Мне было очень легко возвращаться, никаких переживаний — здесь я до этого провела пять лет. Всех знаю, в команду приняли с удовольствием. Практически со всеми игроками знакома — с Машкой Фроловой играли в Красноярске, там же познакомились с Катей Поляковой, с Машкой Кашиной дружим, Эля вернулась — когда я проводила первый год в Питере, она была в команде. А с кем не знакома, ближе познакомимся в течение сборов.



В «Ленинградке» домашняя, уютная обстановка. Вроде бы год провела в другом клубе, но чувство, будто и не уходила. За предыдущие пять лет в Питере было много всего хорошего. Я Питер полюбила целиком. Могу выйти на Невский, купить кофе, гулять — это в кайф! Такая атмосфера в городе. Невский, Петергоф, Эрмитаж, соборы, кораблики — по возможности я советую побывать везде!» — цитирует Непомнящих официальный сайт клуба.

В минувшем розыгрыше Суперлиги подопечные Александра Кашина заняли восьмое место.

«Ленинградка» начала подготовку к сезону