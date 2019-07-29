Тренер Булло объяснил свой уход из казанского «Динамо»

Вячеслав Булло, новый тренер санкт-петербургской «Ленинградки» по общей физической подготовке, рассказал, почему решил покинуть казанское «Динамо».

«Просто поступило оттуда предложение. Сезон в Казани получился у нас не очень удачным. И было принято решение, что дальше в клубе будут работать два тренера по физподготовке. По крайней мере лично мне так озвучили. Но я подумал, что мне будет неинтересно работать с кем-то в паре – я не увидел чёткой системы взаимодействия в работе двух тренеров по ОФП. И одновременно поступило предложение от Александра Кашина вернуться назад в «Ленинградку». В этом и были основные причины, почему я решил уйти из «Динамо-Казань», — цитирует Булло официальный сайт „Динамо“.

Вячеслав также сравнил впечатления от проживания в Санкт-Петербурге и Казани.

«По комфортности жизни честно скажу, что мне Казань комфортнее. В плане транспортной доступности, в каких-то житейских мелочах… В Питере большая проблема в том, что много времени приходится проводить в дороге: здесь очень большие расстояния и другой ритм жизни. Если куда-то хочешь доехать, то в Казани это занимало 10-15 минут, а в Питере иногда доходит до часа. По крайней мере для меня это основной минус. Так что при случае я с удовольствием буду приезжать в Казань, ведь там у меня к тому же осталась квартира. В отпуск как-нибудь обязательно в Казань наведаюсь», — сказал тренер.