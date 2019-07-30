Волейболисты «Локомотива» прошли медицинское обследование

Волейболисты новосибирского «Локомотива» прошли углублённое медицинское обследование перед началом подготовки к сезону, сообщает официальный сайт клуба.
Фото доступны в «инстаграме» «Локомотива».
Подготовку к сезону «Локомотив» начал в следующем составе: Александр Ткачёв, Сергей Савин, Алексей Родичев, Константин Бакун, Павел Захаров, Артём Ермаков, Павел Круглов, Дмитрий Щербинин, Максим Куликов.
«В Новосибирск я приехал неделю назад. Несколько дней погостил у друга и к началу подготовки вернулся в клуб. У нас было собрание, всё прошло в рабочем порядке. На следующий день мы отправились на медосмотр. Все врачи сказали мне, что я здоров, а это самое главное! Настроение отличное, всё хорошо! Судя по настроению, все ребята настроены на серьёзную работу. Будем надеяться, что в нынешнем сезоне «Локомотив» сможет показать результат лучше, чем в предыдущем», — рассказал Щербинин.
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