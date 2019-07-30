Савин: как минимум хочется выиграть медали чемпионата России

Волейболист новосибирского «Локомотива» Сергей Савин рассказал о начале подготовки к сезону. Подопечные Пламена Константинова в минувшем розыгрыше Суперлиги заняли 5-е место.
«После достаточно продолжительного отпуска всегда легко приступать к работе. Тем более, отдых получился хорошим. Я всё время был дома – в Сочи. Солнце, море, пляжный волейбол… Отличное настроение! Разве что теперь придётся заново привыкать к режиму, к утренним тренировкам. Но это не самое страшное. И настрой у нас на сезон боевой.
Очень хочется показать результат лучше, чем в прошлом сезоне. Как минимум выиграть медали в чемпионате страны. И успешно выступить в Кубке ЕКВ. Что касается плана работы, то мы начинаем тренироваться в Новосибирске, а 13 августа отправляемся на сборы в Болгарию, где проведём три недели. В общем, всё идёт по плану", — цитирует Савина официальный сайт клуба.
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