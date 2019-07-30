Врач «Урала»: Алексеев теперь через сетку сможет прыгать

Волейболисты уфимского «Урала» вышли из отпуска. 31 июля игроки приступят к тренировкам после медицинского обследования, сообщает официальный сайт клуба.



К команде присоединились новички – связующий Сергей Макаров, диагональный Никита Алексеев, а также доигровщик Денис Бирюков. Медобследование с основной командой также проходит и член молодёжной сборной России доигровщик Виктор Пивоваров.

«Медосмотр проходит хорошо, патологий у спортсменов не выявлено, надеемся, что в дальнейшем ребята будут здоровы и покажут отличный волейбол. Никита Алексеев пришёл в свою оптимальную форму. С ним всё хорошо. Думаю, он теперь через сетку сможет прыгать», — рассказал врач команды Азат Карагулов.

Уфимская команда заняла восьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиги.