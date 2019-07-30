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Врач «Урала»: Алексеев теперь через сетку сможет прыгать

Врач «Урала»: Алексеев теперь через сетку сможет прыгать
Волейбол / Суперлига мужчины 0

Волейболисты уфимского «Урала» вышли из отпуска. 31 июля игроки приступят к тренировкам после медицинского обследования, сообщает официальный сайт клуба.

К команде присоединились новички – связующий Сергей Макаров, диагональный Никита Алексеев, а также доигровщик Денис Бирюков. Медобследование с основной командой также проходит и член молодёжной сборной России доигровщик Виктор Пивоваров.

«Медосмотр проходит хорошо, патологий у спортсменов не выявлено, надеемся, что в дальнейшем ребята будут здоровы и покажут отличный волейбол. Никита Алексеев пришёл в свою оптимальную форму. С ним всё хорошо. Думаю, он теперь через сетку сможет прыгать», — рассказал врач команды Азат Карагулов.

Уфимская команда заняла восьмое место в минувшем розыгрыше Суперлиги.

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